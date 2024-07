Varga: Türkei wichtiger strategischer Partner

Die Türkei gehöre zu den wichtigen strategischen Partnern Ungarns, sagte Finanzminister Mihály Varga nach der Unterzeichnung einer Absichtserklärung, die die Bereiche Finanzen, Verteidigungsindustrie, Energie und Migrationsbekämpfung abdeckt und „der Vertiefung der sich stetig entwickelnden ungarisch-türkischen Beziehungen dient“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In zahlreichen Bereichen sei die Türkei „ein unverzichtbarer Partner“ der EU, und Ungarn sei entschlossen, die Zusammenarbeit entsprechend zu verstärken, sagte Varga auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen am Freitag in Budapest. Varga sagte, das Abkommen werde zu einer engeren Zusammenarbeit in Steuerangelegenheiten führen, einschließlich der makroökonomischen Planung und Haushaltsplanung, der Verwaltung der öffentlichen Schulden und der Modernisierung des Finanzwesens. Der türkische Finanzminister Mehmet Şimşek erklärte, das neue MoU ergänze die bestehende strategische Partnerschaft. Er sagte, dass die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU während der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft Fortschritte machen würden, und dankte Ungarn für seine diesbezügliche Unterstützung. Er hob auch die Modernisierung der Zollunion, das Programm zur Befreiung von der Visumpflicht und die Wiedereröffnung der Europäischen Investitionsbank in der Türkei hervor.