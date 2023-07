Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ungarn und Oman werden stärker

Ungarn ist entschlossen, seine Beziehungen zu den Ländern der Golfregion, in denen es Oman als einen wichtigen Partner betrachtet, zu verstärken, erklärte Finanzminister Mihály Varga am Donnerstag in Budapest gegenüber dem omanischen Wirtschaftsminister Said Mohammed Al Saqri – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn betrachtet Omans nationale Ölgesellschaft aufgrund der Erfahrung des ungarischen Öl- und Gasunternehmens MOL in dem Golfstaat als einen wichtigen internationalen Partner, wie Varga in einer Erklärung des Finanzministeriums zitiert wurde. Gleichzeitig gebe es Möglichkeiten für die beiden Länder, in anderen Bereichen wie erneuerbare Energien, Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus und Kultur zusammenzuarbeiten, sagte der Minister. Das Ministerium stellte der omanischen Delegation die Maßnahmen der ungarischen Regierung zur Bekämpfung der Pandemie- und Energiekrise sowie zur Ankurbelung der Wirtschaft vor, fügte er hinzu. Bezüglich der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen sagte Varga, dass der Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern im Jahr 2022 um 195 % auf 35,6 Millionen Dollar gestiegen sei und die ungarischen Exporte nach Oman um 38 % auf 15 Millionen Dollar. Außerdem laufen Gespräche über den möglichen Kauf von Flüssigerdgas (LNG) aus dem Oman durch Ungarn, so Varga. Die Eröffnungssitzung des ungarisch-osmanischen gemischten Komitees für wirtschaftliche Zusammenarbeit fand am 14. und 15. Juni in Budapest statt, so das Ministerium und fügte hinzu, dass Oman auch die Eröffnung einer Botschaft in Ungarn plane.