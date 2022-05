Varga: Neues Hochschulmodell ist anpassungsfähiger als das traditionelle System

Universitäten, die nach dem neuen ungarischen Hochschulmodell auf der Grundlage privater Stiftungen arbeiten, können sich „viel schneller an neue Situationen anpassen“ als Universitäten im traditionellen System, sagte Finanzminister Mihály Varga – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Varga nahm an einer Zeremonie in(Westungarn) teil, bei der die Budapester Óbuda Universität und die Corvinus Universität eine Absichtserklärung über den Betrieb der lokalen Corvinus-Campus unterzeichneten. Die beiden Universitäten werden an zwei Corvinus-Campus in Székesfehérvár unter der Leitung der Óbuda Universität gemeinsame Lehrveranstaltungen durchführen. Diese Art der Zusammenarbeit hätte nach dem alten System wesentlich länger gedauert, so der Minister. Die neuen Standorte der Corvinus und der Óbuda Universität werden Studiengänge in den Bereichen Ingenieurwesen, Wirtschaft und Finanzen anbieten.