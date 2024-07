Szijjártó: Ungarn will im Bereich Forschung und Entwicklung führend in Europa sein

Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, Ungarn zu einem der führenden Länder in Europa im Bereich Forschung und Entwicklung zu machen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó sagte auf einer Veranstaltung zur Ankündigung eines neuen Investitionsprojekts des Herstellers audiovisueller Produkte Lightware, dass die Erreichung eines Dimensionswechsels in der Wirtschaft eine Erhöhung der FuE-Kapazitäten erfordere. Lightware wird sein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Budapest ausbauen und ein neues technisches Dienstleistungszentrum in Szeged, im Süden Ungarns, einrichten, wodurch 43 Arbeitsplätze für Entwicklungsingenieure geschaffen werden. Die Regierung unterstützt das 9 Milliarden Forint (22,8 Mio. EUR) teure Entwicklungsprojekt mit 2,4 Milliarden Forint, sagte Szijjártó. Szijjártó wies auch darauf hin, dass sich die Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung in Ungarn im vergangenen Jahr auf 1.032 Mrd. Forint beliefen, was einem Anstieg von 12 % innerhalb eines Jahres entspricht.