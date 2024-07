Aus Alt mach Neu …

… lang, lang ist’s her, die gute alte Zeit. Aber die Moderne hat Einzug gehalten und das auch schon viele lange Jahre. Aber dem nicht genug, dachten sich die Verantwortlichen des Postamtes in Marcali und haben den gesamten Kundenbereich umgestaltet. Hell, freundlich, mit neuem Mobiliar und vielen Sitzgruppen, so präsentiert sich seit kurzem die Poststelle im Zentrum der schönen Stadt in der Nähe des Balaton.





Doch die alten Zeiten sollten nicht vergessen werden, so wie es früher mal war. In einer kleinen Ecke (siehe Foto), schön drapiert und mit viel Liebe zum Detail entsprechend platziert, können sich die Postkunden viele Gegenstände aus der guten alten Zeit anschauen und sich für ein paar Minuten in vergangene Jahrzehnte zurückversetzen lassen. Auf alle Fälle eine tolle Idee, die mit Sicherheit Anklang finden wird.

Foto/Text: Eva