Ungarn zahlt Preis für Grenzschutz

Ungarn ist der EU-Mitgliedsstaat, der den Preis für die Abschaffung des Grenzschutzes innerhalb der EU zahlt, sagte der Finanzminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mihály Varga sagte dem Nachrichtenportal Index, dass er sich als für den zentralen Haushalt zuständiger Minister Ende letzten Jahres an den EU-Kommissar für Haushalt und Verwaltung, Johannes Hahn, mit der Bitte um eine höhere EU-Finanzierung der ungarischen Ausgaben für den Schutz der Außengrenze gewandt habe, worauf er „eine positive Reaktion“ erhalten habe. „Der Kommissar hat meine Einladung angenommen, die Grenzregion in der ersten Hälfte dieses Jahres zu besuchen“, sagte Varga. „Aber was wir jetzt erleben, ist ein ständiger Rückzieher“ des scheidenden Kommissars, der vorschlug, dass sich ihre Gespräche stattdessen auf die Prioritäten der ungarischen EU-Präsidentschaft konzentrieren sollten. Das Finanzministerium akzeptierte daraufhin, dass die ungarische EU-Ratspräsidentschaft die Grundlage für die Gespräche bilden sollte, und wies Hahn darauf hin, dass die Eindämmung der illegalen Einwanderung neben der Wettbewerbsfähigkeit und der Demografie der EU zu den wichtigsten Themen auf der Tagesordnung gehöre, sagte Varga und fügte hinzu, dass Hahn daraufhin seinen Besuch absagte. „Wir haben eine klare Situation geschaffen, der sich der Kommissar nicht mehr stellen wollte, und in letzter Minute hat er es aufgegeben, eine Lösung für ein ernstes Problem für Ungarn zu finden“, sagte er.