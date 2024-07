Atmungsaktive Holzfarbe – Farbbrillanz und Langlebigkeit in Balance

Gartenlauben, Zäune, Gartenmöbel und Holzfassaden behalten mit der richtigen Pflege ihre Schönheit. Schwedische Holzfarbe besitzt ein elegantes, mattes Finish und setzt auf Inhaltsstoffe, die hohe Umweltstandards erfüllen. Das Holz wird vor Witterungseinflüssen geschützt und bleibt atmungsaktiv.

Schwedenfarbe: Exportschlager mit langer Geschichte

Seit dem 16. Jahrhundert wird die Farbe für Außenanstriche verwendet. Erdpigmente, die als Nebenprodukt der Kupfererzgewinnung entstanden, sind der wichtigste Inhaltsstoff. Aufgrund der hohen Wetterbeständigkeit und der einzigartigen Lichtechtheit, erlangte die Schwedenfarbe internationale Bekanntheit. Nachhaltige Farben bestehen aus unbedenklichen Inhaltsstoffen, die auf farbgebende Erdpigmente setzen. Die matte und äußerst elegante Farbe ist in Falunrot und vielen weiteren Farbtönen erhältlich.

Die richtige Wahl: Atmungsaktive Holzfarbe

Farben, die die Holzoberfläche nicht versiegeln, lassen das Naturmaterial atmen. Das wirkt Schimmel- und Fäulnisbildung entgegen. Hochwertige Produkte verzichten auf schädliche Substanzen, weshalb die Farbe ohne Bedenken einsetzbar ist. Der Vorbereitungsaufwand variiert, je nachdem, ob es sich um eine natürliche oder bereits gestrichene Oberfläche handelt. Die Vorteile im Überblick:

Die Farbzusammensetzung verhindert eine unerwünschte Blasenbildung und die Sichtbarkeit von Pinselstrichen auf der Holzoberfläche – für ein glattes und ebenmäßiges Finish.

Atmungsaktive Inhaltsstoffe unterstützen die natürliche Feuchtigkeitsregulierung des Holzes. Ein weiterer Pluspunkt ist das geringe Risiko von Spannungsrissen, da bei Schwankungen Feuchtigkeit jederzeit abgegeben werden kann.

Natürliche Farben auf Basis Pflanzenöle wie Leinöl lassen sich mit Wasser verdünnen. Der Verzicht auf Lösemittel ist positiv für Mensch und Umwelt.

Schwedische Holzfarbe ist lichtecht, die Farbintensität bleibt über viele Jahre erhalten. Das reduziert den Pflegeaufwand im Vergleich zu nicht-atmungsaktiven Farben.

Die Farberneuerung ist unkompliziert, da alte Farbschichten von Schwedenfarbe nicht entfernt werden müssen.

Nach dem Auftrag bleiben die natürlichen Holzeigenschaften erhalten, was vorteilhaft für die Ästhetik und Haltbarkeit ist.

Ideal für den Innen- und Außenbereich

Atmungsaktive Farbe für Holz schützt, pflegt und verschönert das Naturmaterial. Gartenhäuser und Schuppen aus Holz werden mit Schwedenfarbe vor Witterungseinflüssen geschützt. Auch für Holzfassaden an Wohnhäusern kann die beliebte Farbe verwendet werden. Die charmanten Farbtöne werden zum Eyecatcher und lassen ein Wohlfühlambiente mit Urlaubsflair entstehen. Gartenmöbel und Terrassenbeläge müssen starker Beanspruchung standhalten. Auch hier sind atmungsaktive Holzfarben eine hervorragende Wahl. Wände, Decken und Möbel aus Holz tragen zu einem gesunden und angenehmen Raumklima bei, wenn die Oberfläche nicht mit synthetischen Lacken versiegelt wird. Matte schwedische Holzfarbe schützt vor Verschmutzung und Abnutzung, die natürlichen Holzeigenschaften bleiben erhalten. Während deckende Holzfarbe den modernen Look unterstreicht, sind halbdeckende Farben ideal für rustikale Wohnkonzepte, die die sichtbare Holztextur in den Mittelpunkt stellen.