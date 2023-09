Kratom – natürliche Farbpigmente zur Inspiration

Synthetische Lösungen können viele Künstler nicht mehr begeistern. Zu groß sind die Bedenken, was Allergene, die Ökobilanz und das Tierwohl angeht. Wenn zum Beispiel für die Gewinnung der Farbe von Schildläusen für 450 Gramm des Farbstoffs E120 70.000 Insekten sterben müssen, wird vielen Menschen ganz anders.

Eine besonders hochwertige Alternative für die Gewinnung von Farbstoff möchten wir Künstlern in diesem Artikel ans Herz legen. Es geht um Kratompulver, einem Farbpigment, das aus dem Kratombaum gewonnen wird.

Der Farbstoff kurz vorgestellt

Beim Kratombaum handelt es sich um eine 10 bis 25 Meter hohes halbimmergrüne Pflanze aus Südostasien. Das Rötegewächse gedeiht in sumpfigem Terrain und muss sich gegen Myriaden an Erregern behaupten, von denen es im Morast nur so wimmelt. Deshalb ist die Pflanze außergewöhnlich reich an Alkaloiden. Den Sentolbaum, wie der Kratombaum ebenfalls genannt wird, haben Botaniker unter dem Fachbegriff Mitragyna speciosa subsumiert.

Die elliptisch geformten Blätter sind für Künstler zur Farbstoffgewinnung am interessantesten, denn je nach Alter und Saison schimmern sie in den schönsten, intensivsten Farbtönen zwischen den Haupttönen grün, gelb und rot, die zuweilen ein wenig ausbleichen können. Für die intensive Farbgebung sind die kräftigen, gebogenen Blattvenen des Kratombaums verantwortlich.

Die enorme Bandbreite an Farbtönen verleiht dem Kratompulver als biologische Quelle von Farbpigmenten dadurch ein Alleinstellungsmerkmal, dass Künstler im Fachhandel eine Vielzahl von unterschiedlichen Farben und Sorten für die Naturfarbe erwerben können. In diesem Kratom Shop können Sie sich selbst ein Bild davon machen.

Kratom wird populär

Im Zuge der wachsenden Sensibilität für Umweltfragen wird die Nutzung von Kratom als Farbstoff für den künstlerischen, aber auch gewerbsmäßigen Gebrauch zunehmend populär. So sind in den letzten Jahren in den Sümpfen Südostasiens wie in Borneo, Indonesien, Vietnam und Malaysia zahlreiche Plantagen entstanden, in denen der Naturstoff systematisch angepflanzt wird, um anschließend weiterverarbeitet zu werden.

Die Verwendung von Kratom als Farbstoff

Die Farbpigmente der Blätter des Baums lassen sich direkt verwenden. Gängig ist ebenfalls die Praxis, die Substanz mit anderen Farbstoffen zu mischen. Das Spektrum an Möglichkeiten, Kratompulver für künstlerische Tätigkeiten zu verwenden, ist ähnlich vielfältig wie die Nutzung für gewerbliche Zwecke. Unsere Liste an gängigen Anwendungen bietet ein Gespür für das Potenzial des natürlichen Farbstoffs.

Färbung von Künstlergips

Färbung von Papier

Färbung von Holz

Färbung von Wänden

Glasuren für Keramik

Färbung von Kerzen

Herstellung von Ölfarben

Färbung von Porzellan

Färbung von Textilien

Färbung von Ton

Tipps für die Anwendung

Bei Textilien aus Baumwolle strahlen die Farbpigmente des Kratombaums am intensivsten, während Kunstfasern nicht die gewünschten Ergebnisse liefern. Gelbliche Farbtöne wiederum sollten bevorzugt pur verwendet werden, da ihre Mischungen zu einem eher unattraktiven, sumpfigen Türkis führen. Wer dennoch Türkis mag, kann zwischen Farbtönen wie „Aqua“, „Mintgrün“ oder „Türkisgrün“ wählen.

Generell raten wir Künstlern, vor der Verwendung mit der Melange kreativ zu sein und viel zu experimentieren. In der Praxis finden Künstler immer neue Farbtöne zur Herstellung, die sie begeistern. Für die Wandgestaltung sollten Tapezierer eher zu viel als zu wenig Kratom nehmen, um sich auf der Tapete farblich durchzusetzen.

Lassen Sie sich inspirieren!

Kratom ist ökologisch, Kratom ist intensiv, Kratom ist vielseitig. Der Trend zu Kratom passt deshalb wunderbar zum heutigen Zeitgeist. Lange vorbei ist die Euphorie von Plastik, dessen grelle und unnatürliche Farbgebung in den 1970er Jahren noch ein gewisses Statussymbol war.

Heute besinnen sich Künstler wieder stark auf den natürlichen Reichtum, um von den natürlichen Kraftstoffen zu zehren, welche die Natur für uns bereithält. Kratom ist für einen biologischen und veganen Farbstoff ein fantastisches Exempel. Die Farben schimmern äußerst intensiv, lassen sich pur und für Mischungen verwenden sowie in verschiedenen Farbtönen und Sorten im Fachhandel bestellen.