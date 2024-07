Ungarn: Ölversorgung durch Übergangslösungen sichergestellt

Die Entscheidung der Ukraine, die Transitlieferungen von russischem Rohöl nach Ungarn zu stoppen, sei „unverständlich und inakzeptabel“, sagte der Außenminister, fügte jedoch hinzu, dass „die Lieferungen nach Ungarn durch vorübergehende Lösungen stabilisiert“ worden seien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf Fragen während einer Pressekonferenz am Freitag sagte Péter Szijjártó, dass die angewandten Einrichtungen „mittelfristig nicht funktionieren werden“, und fügte hinzu, dass es notwendig sei, eine schnelle Lösung zu finden. Szijjártó wies darauf hin, dass Ungarn und die Slowakei von einer Sanktion der Europäischen Union ausgenommen wurden, die die Nutzung der Druschba-Pipeline verbietet, die Öl aus Russland in die Region liefert. „Bisher … hat eine korrekte Energiezusammenarbeit zwischen Ungarn und der Ukraine funktioniert“, sagte er und fügte hinzu, dass “Ungarn der Ukraine viele Male und in vielerlei Hinsicht geholfen hat, die Sicherheit ihrer Energieversorgung zu gewährleisten.“ „Die Berichte über die Änderung der ukrainischen Vorschriften, wonach die Lieferungen der russischen Lukoil nicht durch die Ukraine nach Ungarn gelangen können, kamen aus heiterem Himmel“, zitierte das Außenministerium Szijjártó. Lukoil liefert die Hälfte des Öls, das über Pipelines aus dem Osten importiert wird, hieß es in der Erklärung, und fügte hinzu, dass Ungarn und die Slowakei jährlich zwei Millionen Tonnen Rohöl von dem russischen Unternehmen beziehen. „Die ukrainische Entscheidung wird die Sicherheit der Öllieferungen nach Ungarn und in die Slowakei langfristig ernsthaft beeinträchtigen“, sagte Szijjártó.