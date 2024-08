Szijjártó: Kroatien unzuverlässig für Öltransit

Außenminister Péter Szijjártó sagte am Freitag, Ungarn könne sich nicht auf Kroatien verlassen, wenn es um Transitlieferungen seines Erdöls geht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Facebook-Posting wies Szijjártó darauf hin, dass sich Ungarn und die Slowakei vor anderthalb Wochen an die Europäische Kommission gewandt hätten, weil die Ukraine beschlossen habe, den Transit von Rohölmengen zu stoppen, die sie für die Sicherheit ihrer Ölversorgung benötigten. „Gestern schickte der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis aus Lettland, einen Brief an meinen slowakischen Amtskollegen und mich“, sagte Szijjártó. „In diesem Brief sagte er, dass die Ukraine weder die Versorgung Ungarns noch die der Slowakei gefährde und dass es außerdem eine andere Pipeline durch Kroatien gebe, die wir nutzen könnten“, so Szijjártó, der den Brief als „empörend“ bezeichnete. Kroatien sei jedoch „kein verlässliches Transitland“, da es die Transitgebühren für Öl seit Kriegsbeginn auf das Fünffache der durchschnittlichen Marktgebühren angehoben habe, es der [ungarischen Öl- und Gasgesellschaft] MOL unmöglich gemacht habe, langfristige Lieferkapazitäten unter Vertrag zu nehmen, und die für den Ausbau der Pipelinekapazitäten erforderlichen Investitionen nicht getätigt habe. Er sagte, die Einstellung der Öllieferungen aus dem Osten würde Ungarn und die Slowakei „der Gnade eines unzuverlässigen Transitlandes“ ausliefern.