Die Gespräche zur Sicherstellung der langfristigen Versorgung Ungarns mit Rohöl „nähern sich ihrem Abschluss“, trotz fehlender Unterstützung durch die Europäische Kommission, so der Außenminister am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Außenministerium zitierte Péter Szijjártó am Rande einer Kabinettssitzung mit den Worten: „Die Energieversorgung Ungarns ist trotz der Ihnen bekannten Herausforderungen gesichert“ und bezog sich dabei auf die sich verschärfenden Konflikte in der Welt. „Bedauerlicherweise setzt die Europäische Kommission ihr inakzeptables Verhalten in Bezug auf die Situation fort, die mit der Ukraine entstanden ist, indem sie die Lieferungen des russischen Unternehmens Lukoil nach Ungarn und in die Slowakei praktisch verbietet“, sagte Szijjártó. Die Kommission sollte Maßnahmen ergreifen, da der Schritt der Ukraine „ernsthafte Auswirkungen auf die ungarischen Öllieferungen hat“, sagte er und verwies auf das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine, nach dem letztere Partei „den Energietransit zu den EU-Mitgliedern nicht behindern darf“. „Trotz der Verletzung des Assoziierungsabkommens durch die Ukraine … ist klar, dass wir uns nicht auf die Unterstützung der EU verlassen können“, sagte er und fügte hinzu, dass die ungarische Regierung die Verhandlungen ‚mit Hochdruck‘ führe, um langfristig eine ausgewogene Versorgung sicherzustellen. Unterdessen erklärte Szijjártó, die Gaslieferungen nach Ungarn seien von einer Eskalation der Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine nicht betroffen.