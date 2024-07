Regierung finanziert Reparaturen von Klimaanlagen in Krankenhäusern

Die Regierung stellt insgesamt 1,3 Mrd. Forint (3,3 Mio. EUR) zur Finanzierung von Reparaturen an Klimaanlagen in Krankenhäusern zur Verfügung, sagte der für das Gesundheitswesen zuständige Staatssekretär – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Takács sagte gegenüber den öffentlich-rechtlichen Medien, dass während der jüngsten Hitzewelle vier der insgesamt 81 Krankenhäuser ihre Operationen verschieben mussten. Er fügte hinzu, dass es überall kleinere Probleme [mit den Klimaanlagen] gegeben habe, aber kein dringender Fall sei unbehandelt geblieben. „Die Krankenhäuser waren in der Lage, ihre Probleme zu lösen, indem sie ihre Dienste neu organisierten“, sagte er. Angesichts der immer häufiger auftretenden Hitzewellen habe die Regierung vor drei Jahren damit begonnen, die Klimaanlagen in den Krankenhäusern zu modernisieren und dafür bisher über 10 Milliarden Forint ausgegeben, sagte Takács und fügte hinzu, dass 14 große Krankenhäuser im ganzen Land nun über komplett neue Anlagen verfügten. Zu einem anderen Thema merkte Takács an, dass sich die Gesundheitsminister der Europäischen Union am Mittwoch und Donnerstag in Budapest treffen werden. Die Tagesordnung ihres Treffens werde sich darauf konzentrieren, die Gesundheitsdienste widerstandsfähig gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu machen, sagte er.