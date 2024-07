Neue Schnellstraße soll Ungarn und Österreich verbinden

Ungarn und Österreich haben eine Vereinbarung über die Verbindung der ungarischen Autobahn M80 und der österreichischen Schnellstraße S7 bei Szentgotthárd unterzeichnet, teilte das Ministerium für Bau und Verkehr am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die neue Verbindung, die im nächsten Jahr fertig gestellt werden soll, werde zu einem besseren Verkehrsfluss in Mitteleuropa beitragen und die ungarische Wirtschaft stärken, so das Ministerium in einer Erklärung. Die 2021 fertiggestellte M80 von Körmend zur österreichischen Grenze habe dazu beigetragen, den Verkehr aus den Wohngebieten zu verlagern und gleichzeitig den Zugang zu den Industrieanlagen zu ermöglichen, hieß es weiter.