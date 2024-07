Südkoreanisches Unternehmen Bumchun expandiert in Salgótarján

BC GEN Hungary, die lokale Niederlassung des südkoreanischen Unternehmens Bumchun, investiert 21 Mrd. Forint in die Verdreifachung der Batterieterminalkapazität an seinem Standort in Salgótarján im Nordosten Ungarns, wie Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Dienstag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Investition, mit der 400 Arbeitsplätze geschaffen werden, wird mit 3,75 Milliarden Forint staatlich gefördert, sagte Szijjártó. Szijjártó wies darauf hin, dass alle drei großen deutschen Premium-Automobilhersteller in Ungarn produzieren, während fünf der zehn größten Batteriehersteller der Welt in Ungarn ansässig sind. Ungarn ist zu einem „Treffpunkt“ für Investitionen aus dem Osten und dem Westen geworden, die sicherstellen werden, dass das Land beim Übergang zur Elektromobilität „zu den Spitzenreitern“ gehört, fügte er hinzu.