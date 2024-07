Gulyás: Kein akutes Ölversorgungsproblem aufgrund hoher Reserven

Auf der Regierungspressekonferenz sagte der Leiter des Ministerpräsidentenbüros, dass es nur dank der hohen Erdölreserven kein akutes Versorgungsproblem gebe, weil Kiew „den Hahn zugedreht“ habe – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gergely Gulyás sagte, Ungarn erwarte von den EU-Institutionen und der Europäischen Kommission „etwas anderes und mehr“ und fügte hinzu, es sei „inakzeptabel“, dass die EU einem „erpressten“ Mitgliedstaat nicht beistehe. Gulyás deutete auch an, dass es „nicht außerhalb des Bereichs der Logik“ liege, dass die Ukraine mit der EU verhandelt haben könnte, bevor sie den Hahn zudrehte. Er forderte die Ukraine auf, „die Situation wiederherzustellen, in der wir Zugang zu russischem Öl haben“, und fügte hinzu, dass die wirtschaftlichen Interessen Europas auch mit dem Zugang zu billigen russischen Rohstoffen verbunden seien.

Der Minister sagte, viele europäische Staaten seien „heuchlerisch“ und kauften russisches Öl indirekt über Länder, die als Zwischenhändler fungierten. Gulyás wies darauf hin, dass der ungarische Öl- und Gaskonzern MOL Rohöl auf der Grundlage langfristiger Verträge kaufe. Die durch die ukrainischen Maßnahmen verursachten Ausfälle würden bis September nicht zu einer Unterbrechung der Lieferungen führen, selbst wenn keine andere Quelle als Ersatz gefunden wird. Sollte jedoch ein Ersatz gefunden werden, könnte es zu einem Preisanstieg kommen, sagte er. Seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2010 habe die Regierung die Energieübertragungsinfrastruktur ausgebaut, um die Versorgungssicherheit zu verbessern, sagte er und wies darauf hin, dass Ungarn nun mit allen Nachbarländern außer Slowenien durch Pipelines verbunden sei.

Auf die Frage, warum die Ukraine Ungarn erpresst, antwortete Gulyás, das Nachbarland wolle, dass Ungarn seine friedensfreundliche Politik aufgibt. Auf die Frage, ob MOL die verlorenen Ölmengen durch Lieferungen von einem anderen Partner ersetzen könnte, sagte Gulyás: „Das Problem ist, ob die Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann. Und wenn ja, dann ist die Frage, ob sie zum gleichen Preis garantiert werden kann. Die Lösung sei „extrem einfach“. In Bezug auf den Transit von russischem Rohöl durch die Ukraine sagte Gulyás, Ungarn habe bereits vor dem Krieg viel getan, um seine Lagerkapazitäten zu erhöhen, und bemerkte, dass es Lagereinrichtungen gebaut und zurückgekauft habe, wodurch es zu einem der EU-Länder mit den höchsten Ölreserven geworden sei. „Das System funktioniert im Moment; wir sind auf alles vorbereitet“, sagte er.

Auf das Urteil des EuGH im Zusammenhang mit der ungarischen Migrationspolitik angesprochen, sagte Gulyás, Ungarn sei nicht in der Lage, das Urteil nicht zu befolgen. „Entweder wir zahlen, oder sie werden unser Konto jeden Tag mit einer Million Euro belasten“, sagte er. Er sagte, Ungarn habe zu Recht gegen das Urteil protestiert und darauf bestanden, dass Österreich und Deutschland am meisten gegen die Entscheidung sein sollten, da die meisten der in Ungarn ankommenden illegalen Migranten in diese Länder weitergereist seien.