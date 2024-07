Ukraine erpresst friedensfreundliche Länder

Mit der Unterbrechung des Transits von Rohöl nach Ungarn und in die Slowakei erpresst die Ukraine die Länder, die sich immer wieder für einen sofortigen Waffenstillstand und Friedensgespräche aussprechen, so der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei einer Pressekonferenz der Regierung sagte Gergely Gulyás, die „Erpressung“ Ungarns und der Slowakei durch die Ukraine wegen ihrer friedensfreundlichen Haltung sei „unfair“ und verstoße gegen ihre Vereinbarungen mit der Europäischen Union. Dies stelle eine ernste Gefahr für die Sicherheit der Energieversorgung Ungarns und der Slowakei dar. „Es gibt keinen Grund zur Panik, denn unsere Reserven sind hoch“, sagte Gulyás, fügte aber hinzu, dass die Situation bis September gelöst sein müsse. Das Vorgehen der Ukraine sei auch deshalb unfair, weil das Land mehr als 40 % seines Stroms aus Ungarn importiere, nur Dieselkraftstoff über Pipelines aus Ungarn beziehe und mehr als 10 % seiner Diesel- und Erdgasimporte ebenfalls aus Ungarn stammten. Außerdem biete Ungarn den Menschen, die aus der Ukraine fliehen, Zuflucht und führe die größte humanitäre Aktion in diesem Land seit Beginn des Krieges durch. Er wies darauf hin, dass Ungarn die Europäische Kommission gebeten habe, in dieser Angelegenheit zu vermitteln, und wenn dies nicht zu Ergebnissen führe, „werden wir auch andere Schritte in Betracht ziehen müssen.“