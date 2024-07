Arbeitslosenquote in Ungarn im Juni bei 4,2 Prozent

Die ungarische Arbeitslosenquote lag im Juni bei 4,2 % und ist damit gegenüber 4,3 % im Mai gesunken, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Quote umfasst die Arbeitslosigkeit von Personen im Alter zwischen 15 und 74 Jahren. In absoluten Zahlen gab es im Juni 210.000 Arbeitslose. Die Zahl der Erwerbstätigen lag im Juni bei 4.768.000 und blieb damit im Vergleich zu den zwölf Monaten zuvor praktisch unverändert. Im Zeitraum April-Juni lag die durchschnittliche Zahl der Erwerbstätigen in dieser Altersgruppe bei 4.745.000, 21.000 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der gleitende Dreimonatsdurchschnitt der Arbeitslosenquote lag bei 4,3 %, 0,4 % höher als vor einem Jahr.