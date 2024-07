Tue Gutes und sprich darüber

Die wohltätige Stiftung „Egész Évben Adni Jó Alapítvány“ (übersetzt „Es tut gut, das ganze Jahr über Gutes zu tun“) hat ab sofort eine eigene Homepage

Die in Gyenesdiás ansässige Stiftung bietet auf ihrer neuen zweisprachigen Homepage adni-jo.hu Unterstützern und Menschen in Notsituationen eine weitere Möglichkeit (neben Facebook und Telegram) zur Kommunikation und Information.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Sie haben sich im schönen Ungarn niedergelassen und möchten ihren Mitmenschen im Gastgeberland gerne etwas zurückgeben? Sie wollen von Armut betroffenen Menschen helfen und sicher sein, dass Ihre Spende (Sach- und/oder Geldspende) wirklich ankommt? Bereitet es Ihnen Freude, sich ehrenamtlich zu engagieren? Würden Sie den Erlös, der ihnen bei der Rückgabe ihrer Leerflaschen gutgeschrieben wird, direkt vom Rücknahmeautomaten aus, der Stiftung zukommen lassen? Wenn Sie eine dieser Fragen mit „ja“ beantworten können, dann sind Sie hier richtig!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Gründerin der Stiftung, Melinda Pusztai, hat am eigenen Leib erfahren, was es heißt, arm zu sein. Als sie es aus eigener Kraft schaffte, sich selbst und ihren beiden Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen, hat sie sich geschworen, fortan jenen Menschen zu helfen, die ihre Kraft noch nicht gefunden haben. Margit Kanter-Kissenberth, eine Ungarin, die nach über 30 Jahren in ihre Heimat Ungarn zurückgekehrt ist, steht unermüdlich an Melindas Seite. Sie wurde auf die Stiftung aufmerksam und war beeindruckt von Melindas Einsatz. Da sie u.a. deutsch und ungarisch spricht, ist ihr Engagement eine Wohltat für die Aktivitäten der Stiftung. Sie ist die ehrenamtliche Botschafterin der Stiftung bei den deutschsprachigen Auswanderern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Alle weiteren Informationen zur Stiftung und zu den Menschen, die allesamt unentgeltlich das ganze Jahr über Gutes tun, finden Sie auf adni-jo.hu – und Sie dürfen die neue Website auch gerne anderen Menschen ans Herz legen: „Tue Gutes und sprich darüber“, wie einst Johann Wolfgang von Goethe schon sagte …



Egész Évben Adni Jó Alapítvány

Leiterin der Stiftung: Pusztai Melinda Alexandra

Kereskedök útja 4

8315 Gyenesdiás

Kontakt für Fragen:

Margit Kanter-Kissenberth (deutsch, englisch, ungarisch, russisch)

Telefon: 0036 30 49 60 550

Website: https://adni-jo.hu/de/