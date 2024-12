Ehre, wem Ehre gebührt

Der ungarische Präsident Dr. Tamás Sulyok besuchte am 2. Dezember 2024 die wohltätige Stiftung „Egész Évben Adni Jó Alapítvány“ („Es tut gut, das ganze Jahr über Gutes zu tun“) in Gyenesdiás. Im Gepäck hatte er Fördergelder für die Anschaffung eines dringend benötigten Autos für Auslieferungen. Um sich von der Arbeit der Stiftung selbst ein Bild zu machen, nahm er sogar an der Verteilung von Spenden teil.

Die Wertschätzung lag auf beiden Seiten. Am 2. Dezember gab sich der ungarische Präsident Dr. Tamás Sulyok die Ehre und besuchte die gemeinnützige Stiftung „Egész Évben Adni Jó Alapítvány“, die in den letzten 13 Jahren zahlreichen Familien in Not unbürokratisch geholfen hat. Melinda Alexandra Pusztai fühlte sich als Gründerin der Stiftung durch den hohen Besuch geehrt und ernst genommen.

EIN WEIHNACHTSMÄRCHEN WIRD WAHR

Alles begann damit, dass sich Melinda Alexandra Pusztai hoffnungsvoll an den Präsidenten wandte. Jedes Mal, wenn Spenden verteilt werden sollten, folgte eine Zitterpartie. „Mein 24 Jahre altes Auto ist entweder bei einem Mechaniker oder es ist kaputt, und ich traue mich nicht, Spenden für Familien auszuliefern, die weiter weg wohnen, weil ich Angst habe, irgendwo festzusitzen.“ Auf Anraten der Ehrenbotschafterin der Stiftung, Margit Kanter-Kissenberth, stellte sie schließlich einen Förderantrag. Mit großem Erfolg, wie sich später herausstellte …

Dr. Tamás Sulyok beschloss, die edle Mission von „Egész Évben Adni Jó Alapítvány“ tatkräftig mit 4 Millionen Forint für die Anschaffung eines Fahrzeuges zu unterstützen. Er scheute auch keine Mühen, die gute Nachricht persönlich zu überbringen. Die Überraschung war gelungen und das „Weihnachtswunder“ perfekt, als das Staatsoberhaupt plötzlich an die Tür des bescheidenen Lagerbüros in Gyenesdiás klopfte. Dieser Besuch ehrt das selbstlose Engagement von Melinda Alexandra Pusztai und ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter. Die Freude wurde noch getoppt, als Dr. Tamás Sulyok sie bei ihrer Tour zu bedürftigen Familien begleitete.

Auf ihrer Social Media-Seite schrieb er: „Wir haben Familien in Schwierigkeiten besucht, das Lächeln eines großen Mädchens mit Rett-Syndrom und eines dreijährigen Mädchens sowie die dankbaren Worte ihrer Mütter haben mich daran erinnert, wie viel Kraft Hilfe geben kann.“ Beim Treffen mit den Familien gab es viele tränenreiche Momente. „Er war äußerst offen gegenüber unserer Arbeit, und mit der Zeit sah ich immer mehr den Menschen und nicht nur das Staatsoberhaupt“, resümierte Melinda Alexandra Pusztai am Abend des ereignisreichen Tages.

SO VIELE KINDER HUNGERN GERADE IN DER WEIHNACHTSZEIT

Die Stiftung „Egész Évben Adni Jó Alapítvány“ kann heuer durch Spender und Unterstützer mehr Menschen als jemals zuvor helfen, die dunkle Zeit zu meistern und sich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten. Oft müssen Familien und Kinder zu den Feiertagen hungern, weil sie nicht über genügend Geld für Lebensmittel verfügen. In den letzten Jahren haben vor Weihnachten rund 100 bedürftige Familien reichhaltige Pakete – bestehend aus fast dreißig verschiedenen Artikeln – erhalten, in diesem Jahr werden mehr als 200 Geschenke in viele Teile des Landes gebracht bzw. verschickt.

Melinda Alexandra Pusztai möchte stellvertretend für die Stiftung allen Spendern Ehre und Anerkennung zollen, weil es ohne ihre Großzügigkeit und Herzenswärme niemals möglich gewesen wäre, ein Lächeln in so viele Gesichter zu zaubern. „Ehre, wem Ehre gebührt” meint, wer Anerkennung verdient, soll sie auch erhalten. Es ist eine Ermutigung gegen falsche Bescheidenheit. „Vielen Dank an alle, denn ohne sie und unsere Freiwilligen wären wir nicht in der Lage, den Bedürftigen zur Seite zu stehen. Und vielen Dank an unseren Präsidenten für seinen Besuch und seine Hilfe“, so Melinda Alexandra Pusztai abschließend. Nachdem er die Arbeit der Stiftung kennengelernt hatte, verabschiedete sich Dr. Tamás Sulyok mit der Bemerkung, dass dieses Treffen wohl nicht das einzige bleiben würde …

JEDE SPENDE HILFT HELFEN

Bis zum 11. Dezember, Montag und Mittwoch von 11:00 bis 14:30 Uhr, werden Spenden im Liget Plaza in Gyenesdiás entgegengenommen, Telefonnummer Melinda auf Ungarisch: 06 (20) 220-22-32. Spenden können auch an jedem Adventswochenende Samstag und Sonntag von 16:00 bis 20:00 Uhr in Hévíz am Festetics Platz abgegeben werden. Vor allem haltbare Lebensmittel, neues oder neuwertiges Spielzeug, Süßigkeiten, Reinigungs- und Hygieneprodukte werden dringend gebraucht.

Weitere Infos unter www.adni-jo.hu/de/ und auf Facebook.

Kontakt: auf-deutsch@adni-jo.hu oder telefonisch unter 0036 (30) 49 60 550 mit der deutsch/ungarischsprachigen Margit Kanter-Kissenberth.

Kontonummer für Spenden:

Empfänger „Egész Évben Adni Jó Alapítvány“

IBAN: HU29117490392521341200000000

BIC: OTPVHUHB

Bank: OTP Keszthely