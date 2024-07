Ungarn erweitert die Liste der verbotenen Designerdrogen

Ungarn erweitert in diesem Sommer die Liste der verbotenen Designerdrogen, so Bence Rétvári, der parlamentarische Staatssekretär des Innenministeriums, in einer Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Designerdrogen stellten eine besondere Bedrohung dar, und Ungarn habe die Liste der verbotenen psychoaktiven Substanzen um sieben neue Substanzen erweitert. Er wies darauf hin, dass Ungarn eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Drogen verfolge, und fügte hinzu, dass der „Wettbewerb zwischen Drogenlabors und der Polizei“ ständig stattfinde und es wichtig sei, die Liste der verbotenen Substanzen regelmäßig zu aktualisieren, damit die Behörden „so schnell wie möglich gegen die Vertreiber der neuesten Drogen vorgehen können“.

Von den sieben neu aufgelisteten Substanzen sind vier, die in Ungarn auftauchen, als synthetische und halbsynthetische Cannabinoide eingestuft. Bei den anderen drei Substanzen handelt es sich um ein synthetisches Derivat von LSD, eine andere hat eine sedativ-hypnotische Wirkung, während ein synthetisches Opioid-Derivat, das zur Gruppe der Nitazen-Opioide gehört, ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellt, sagte er. Letztere seien in Ungarn noch nicht beschlagnahmt worden, fügte er hinzu. Der Staatssekretär sagte, dass immer dann, wenn eine neue psychoaktive Substanz in Ungarn auftauche, die Voraussetzungen für ihre Beschlagnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens gegeben seien. Seit 2015 definiert ein Ministerialerlass die Liste der kontrollierten Substanzen, was den Behörden ermöglicht, schneller und flexibler auf neue Substanzen zu reagieren.