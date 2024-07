Ungarn: Zwei Millionen Übernachtungen von Ausländern in Unterkünften im Juni

Im Juni 2024 verbrachten 1,8 Millionen Gäste fast 4,2 Millionen Nächte in touristischen Unterkünften (gewerbliche, private und sonstige). Die Zahl der Gäste war um 11 Prozent und die Zahl der Übernachtungen um 3,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor, teilte das ungarische Statistische Zentralamt (KSH) mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Zahl der Übernachtungen inländischer Gäste ging um 2,2 Prozent zurück, was auch darauf zurückzuführen ist, dass das Schuljahr in diesem Jahr eine Woche länger dauert, während die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste um 9,4 Prozent stieg. Im Juni entfielen 69 Prozent der Übernachtungen auf die gewerblichen Beherbergungsbetriebe, deren Umsatz um 1,6 Prozent über dem des Vorjahres lag. Private und sonstige Beherbergungsbetriebe verzeichneten 6,5 Prozent mehr Gästeübernachtungen als ein Jahr zuvor.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Zahl der inländischen Gäste war um 4,8 Prozent höher und die Zahl der Übernachtungen um 2,2 Prozent niedriger als im gleichen Monat des Vorjahres. Die Zahl der inländischen Gäste lag bei 972.000 und die Zahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben bei 2,1 Millionen, davon 679.000 Gäste und 1,5 Millionen Übernachtungen in gewerblichen Betrieben. Davon entfielen 64 % auf Hotels, wo die Zahl der Übernachtungen um 2,3 % höher war als im Vorjahr. Die Zahl der inländischen Gästeübernachtungen in Privatunterkünften und sonstigen Beherbergungsbetrieben war um 2,9 Prozent niedriger als im Juni 2023.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Zahl der inländischen Gästeübernachtungen ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in allen Tourismusregionen zurück, wobei die größten Rückgänge in Tokaj und Nyíregyháza (13 Prozent) und Győr-Pannonhalma (12 Prozent) zu verzeichnen waren. Die Zahl der inländischen Gästeübernachtungen in Beherbergungsbetrieben war in Budapest um 5,7 Prozent höher und am Balaton um 1,8 Prozent niedriger.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Zahl der ausländischen Gäste stieg um 19 Prozent und die Zahl der Übernachtungen um 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die 825 Tausend ausländischen Gäste, die in touristischen Unterkünften übernachteten, verbrachten 2,0 Millionen Gästeübernachtungen, von denen 584 Tausend Gäste und 1,4 Millionen Gästeübernachtungen in gewerblichen Unterkünften registriert wurden. Von letzteren entfielen 79 % auf Hotels, in denen die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste um 10 % höher war als vor einem Jahr.