RockBalaton Festival in Fonyód vom 8. bis 11. August

Bekannte und aufstrebende Rockbands werden beim RockBalaton Festival auftreten, das vom 8. bis 11. August in Fonyód stattfindet – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



P. Mobil, Alvin és a Mókusok, Pokolgép, Ossian, Moby Dick und Joe Rudán werden auf dem Marktplatz der Stadt auftreten, während Aurora, Kárpátia, Depresszió, Omen, Classica, Nemzeti Hang, A Király Halott, Detonic, Szekeres und Barbaro sowie Junkies Songs bei der zehnten Auflage der Veranstaltung ebenfalls den Balaton rocken.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Es wird eine Rockdisco geben, Buchsignierungen, und am Eröffnungstag wird das Publikum zum Blutspenden aufgefordert. Während des Festivals wird es auch einen Treffpunkt für Spendenaktionen zugunsten des Ungarischen Malteser Hilfsdienstes geben. Die Organisatoren betonten in einer Pressemitteilung, dass das Parken auf dem Marktgelände kostenlos ist, schlugen aber vor, dass diejenigen, die die Möglichkeit haben, den Balaton-Service der MÁV nutzen sollten, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Bahnhof befindet sich in der Nähe des Festivalgeländes und die Rückfahrt kann mit den so genannten Eulen-Shuttles (bagolyjáratok) erfolgen, die während der Sommersaison stündlich von den Balatoner Bahnhöfen abfahren. Das RockBalaton Festival fand erstmals 2014 statt und gewann 2019 bei der von koncert.hu organisierten Publikumswahl zum Festival des Jahres in der Kategorie unter 100.000 Besucher.