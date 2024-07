„Die Fähigkeit der EU, ihre Interessen durchzusetzen, ist schwächer als je zuvor, eine historische Sünde der Brüsseler Bürokraten“, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Die EU ist heute nicht in der Lage, ihre eigenen Mitgliedstaaten, nämlich die Slowakei und Ungarn, gegen die Erpressung durch die Ukraine zu verteidigen, was der EU-Präsidentin (Ursula von der Leyen) und dem Chef der EU-Außen- und Sicherheitspolitik (Josep Borrell) zu verdanken ist“, sagte Szijjártó auf Facebook und fügte hinzu, dass “die Ukraine etwa 33 % der ungarischen und 45 % der slowakischen Rohölimporte gefährdet hat, indem sie den Transit von Öllieferungen durch die russische Lukoil verboten hat.“ „Anstatt die beiden Mitgliedstaaten zu verteidigen, erfindet die Europäische Kommission Ausreden, um die Schritte der Ukraine zu verteidigen„, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass dies ein „inakzeptables und empörendes Verhalten der Brüsseler Bürokraten“ sei. Der Außenminister sagte, er habe heute Morgen mit seinem slowakischen Amtskollegen Juraj Blanar telefoniert, und sie hätten vereinbart, ihr koordiniertes Vorgehen in dieser Angelegenheit fortzusetzen. Er sagte, sie seien sich einig, dass das Vorgehen der Europäischen Kommission und der Ukraine „inakzeptabel“ sei, und fügte hinzu, dass „wir uns nicht erpressen lassen werden, sollte dies von Kiew oder Brüssel aus geschehen“.