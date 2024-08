Ungarn und die Slowakei könnten Stromlieferungen an die Ukraine einschränken

Ungarn und die Slowakei haben die Idee geäußert, die Stromlieferungen an die Ukraine einzuschränken oder sogar auszusetzen, wenn diese den Transit von Öl in die beiden Länder nicht wieder aufnimmt, berichtete der öffentlich-rechtliche Nachrichtensender M1 am Freitag unter Berufung auf Gespräche zwischen den beiden Ländern – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Von M1 befragte Experten erklärten, ein solcher Schritt sei „theoretisch“ möglich, und zwar durch eine Koordinierung zwischen Ungarn und der Slowakei. Olivér Hortay, Senior Researcher bei Századvég, sagte, die Ukraine sei in hohem Maße von Stromimporten abhängig und fügte hinzu, dass die Stromlieferungen aus Ungarn „in vielen Fällen mehr als 40-42 %“ des ukrainischen Inlandsbedarfs ausmachten. „Die Unterbrechung einer so großen Menge würde sich ernsthaft auf die Versorgung der Ukraine auswirken“, fügte er hinzu.