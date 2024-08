Rétvári: Ungarn wird bestraft, um es auf Linie zu zwingen und Migranten hereinzulassen

Ungarn wird bestraft, um das Land zu zwingen, „sich anzupassen und Migranten ins Land zu lassen“, sagte ein Beamter des Innenministeriums am Sonntag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn werde weiterhin die EU-Außengrenzen schützen, sagte Staatssekretär Bence Rétvári und fügte hinzu, dass das Land das Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen Ungarn wegen seiner Maßnahmen gegen die Migration nicht akzeptiere. „Das Urteil ist eindeutig keine juristische Entscheidung, sondern die Ausübung von politischem Druck“, sagte er. „Sie haben eine Rekordstrafe verhängt, die siebzigmal höher ist als der ursprünglich in der Petition geforderte Betrag, um Ungarn zu zwingen, illegale Migranten ins Land zu lassen und sich auf die Linie [der Länder] zu stellen, die für den Migrationspakt gestimmt haben, was die automatische Aufnahme und Umsiedlung illegaler Migranten bedeutet.“ „Ungarn wird jedoch nicht nachgeben“, egal wie groß der Druck ist, und wird auch beim Schutz der Südgrenze an seiner Haltung festhalten, sagte Rétvári, der das Bußgeld als „völlig unrechtmäßig und unbegründet“ bezeichnete und versprach, dass „Ungarn es nicht zahlen wird“.

Er sagte, „die Migration stelle eine noch nie dagewesene“ Bedrohung für die öffentliche Sicherheit in Europa dar und fügte hinzu, dass sie „von denselben Kreisen organisiert werde, die schon früher vom Drogen- und Waffenhandel sowie von der Prostitution enorm profitierten“. Der Menschenschmuggel sei sogar noch lukrativer. In Schweden finde „jeden zweiten Tag ein Messerangriff oder eine Explosion statt, die von kriminellen Banden organisiert werden, die ihr Geld und ihre Rekruten größtenteils aus der illegalen Migration beziehen“. Rétvári sagte, dass in den letzten zehn Jahren rund 2.000 Menschen in Europa dem Terrorismus zum Opfer gefallen seien. „Es ist unsinnig, dass Ungarn für den Schutz seiner Sicherheit bestraft wird.“

Er bezeichnete die Strafe von 80 Milliarden Forint (200 Mio. Euro) – weitere 400 Millionen Forint (1 Mio. Euro) sind für jeden Tag der Nichteinhaltung zu zahlen – als „Erpressung“. „Brüssel will den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit nehmen, sich selbst zu schützen“, sagte er. Ungarn sollte für die Löhne der an der Grenze eingesetzten Polizisten und für den Bau des Zauns, der „unsere Südgrenze, die Außengrenze der Union, schützt“, entschädigt und nicht bestraft werden. Er sagte, „Brüsseler Bürokraten“ erwarteten von der Polizei, dass sie Migranten, „die in großen Gruppen und oft mit Messern bewaffnet ankommen“, bei der Stellung ihrer Asylanträge helfe, „anstatt die Grenze zu schützen“. Ungarn „wird die Migration nicht unterstützen und sich nicht in die Reihen der Kriegsbefürworter einreihen“, sagte er.

Die Ungarn „haben ihren Willen zum Ausdruck gebracht, dass die illegale Migration an der Südgrenze gestoppt wird“, fügte er hinzu. Seit 2015 habe das Land bewiesen, dass die Grenze geschützt und die Migration gestoppt werden könne, sagte er. Die ungarische Polizei „arbeitet auch an der südlichen Grenze Serbiens effektiv, zusammen mit österreichischen Beamten“, sagte er. Viele westeuropäische Politiker betrachteten die Migration als „logistisches Problem“. Diese Haltung lege die Entscheidung darüber, wer und wie viele Menschen nach Europa kämen, in die Hände von Menschenschmugglern. Rétvári sagte, die Neuankömmlinge schickten die erhaltenen Subventionen in ihr Heimatland, um andere dabei zu unterstützen, nach Europa zu kommen. „Die westeuropäischen Subventionen landen also in den Taschen von Menschenschmugglern… So verschlechtert sich die öffentliche Sicherheit in den europäischen Metropolen Jahr für Jahr“, sagte er.