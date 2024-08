Hernádi: Aufgeschobene Investitionen aufgrund sektoraler Steuern werden sich auf das BIP auswirken

Die Auswirkungen von Investitionen, die wegen sektoraler Steuern aufgeschoben wurden, werden sich im ungarischen BIP bemerkbar machen, sagte Zsolt Hernádi, der Vorstandsvorsitzende des ungarischen Öl- und Gasunternehmens MOL, am Freitagabend auf einer Veranstaltung des Mathias Corvinus Collegium (MCC) in Esztergom, im Norden Ungarns – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Hernádi sagte bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen des MCC-Festivals, dass die Politik der Regierung in den letzten anderthalb Jahren seiner Meinung nach mehr auf das „Flicken von Löchern“ als auf „strategisches Denken“ ausgerichtet gewesen sei. Er fügte hinzu, dass seine Kritik an den Regierungsmaßnahmen zur Erhöhung der Einnahmen durch sektorale Steuern, die er in einem kürzlich veröffentlichten Meinungsbeitrag geäußert hatte, von den breiteren Auswirkungen dieser Politik ausging, die über die Auswirkungen auf MOL hinausgingen. Hernádi sagte, er habe keine „offizielle oder inoffizielle“ Antwort auf seinen Artikel erhalten, wies aber darauf hin, dass seitdem in einigen Bereichen Ausgabenkürzungen angeordnet worden seien.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In Bezug auf die Einstellung der Transitlieferungen von Rohöl der russischen Lukoil nach Ungarn durch die Ukraine räumte er ein, dass Ungarn Rohöl über die Adria-Pipeline beziehen könne, sagte aber, dass der kroatische Staat die Transitgebühren vier- bis fünfmal über den Marktdurchschnitt angehoben habe und keinen langfristigen Liefervertrag mit MOL abschließen werde. Hernádi fügte hinzu, dass es derzeit keinen Grund zur Besorgnis über Treibstoffengpässe gebe. Die Lieferung von russischem Rohöl auf dem Seeweg sei zwar möglich, aber „viel teurer“. Zum Thema Elektroautos sagte er, dass der Termin im Jahr 2035 als Enddatum für die Produktion von Autos mit Verbrennungsmotoren nicht realisierbar sei, da es nicht genügend Rohstoffe für die Herstellung von Batterien gebe, das Stromnetz die zusätzliche Belastung nicht verkraften könne und die Nachfrage der Verbraucher nicht ausreichend sei.