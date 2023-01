Rétvári: Äußerungen des neuen Frontex-Chefs „gefährlich“

Die Äußerungen von Hans Leijtens, dem neuen Chef der Europäischen Grenz- und Küstenwache Frontex, über die Aufgaben der Agentur seien „gefährlich“, weil sie darauf hindeuten, dass er sich statt auf den Schutz der europäischen Grenzen auf die rechtliche Betreuung illegaler Migranten konzentrieren wolle, sagte ein Beamter des Innenministeriums – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bence Rétvári sagte nach einem Treffen der EU-Justiz- und Innenminister in Stockholm, dass die illegale Migration eines der diskutierten Themen gewesen sei und Ungarn die Ansicht vertrete, dass Europa seine Grenzen schützen müsse, anstatt sie zu öffnen. Rétvári bezeichnete die Äußerungen von Leijtens als „sehr gefährlich“, da er „ausdrücklich die Idee angriff, illegale Migranten an den Grenzen zurückzuschicken“. Als ob Frontex eine Einwanderungsbehörde wäre, hält es der neue Leiter für das Wichtigste, mit Nichtregierungsorganisationen zusammenzuarbeiten, illegalen Migranten zu helfen und sie über ihre Rechte aufzuklären, fügte er hinzu. „Es ist völlig absurd, dass diejenigen, die ursprünglich an der Grenze eingesetzt wurden, um diese zu schützen, nicht wirklich die Grenze schützen und Menschen, die sie illegal über die grüne Grenze überqueren wollen, zurückweisen, sondern legale Hilfe bei der Einreise leisten“, sagte er.

Ungarn schützt seine südlichen Grenzen und ist gemeinsam mit Österreich und Serbien auch an der südlichen Grenze Serbiens präsent, sagte er. Rétvári sagte auch, es sei „pervers“, dass Frontex einen niederländischen Leiter habe, da die Niederlande keine von der Migration betroffene Landgrenze hätten. Der neue Leiter der Grenzschutzagentur sollte aus einem Land kommen, das näher an einer Migrationsroute liegt, fügte er hinzu. Ein weiteres Thema, das auf dem Treffen besprochen wurde, war die Abschiebung. Wenn Menschen, die sich illegal in der Europäischen Union aufhalten, in die westlichen Balkanländer abgeschoben werden, liegt die Erfolgsquote in der Regel unter 50 %; werden sie nach Asien abgeschoben, beträgt die Erfolgsquote nur 5-8 %. „Das zeigt auch, dass Abschiebung keine wirksame Methode ist, um illegale Migration zu stoppen“, fügte er hinzu.