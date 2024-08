EU-Parlamentarier fordern Schritte der EU gegen ukrainische Erpressung

Der Fraktionsvorsitzende der Fidesz-KDNP im Europäischen Parlament, Tamás Deutsch, und die Europaabgeordnete Kinga Gál haben die Europäische Kommission aufgefordert, sich gegen die „politische Erpressung durch die Ukraine“ zu wehren, die ihrer Meinung nach die Energiesicherheit der EU-Mitgliedstaaten gefährdet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Offiziellen ukrainischen Erklärungen zufolge sei die Entscheidung des Landes, die Rohöllieferungen an Ungarn und die Slowakei einzustellen, ein Versuch, diese Länder unter Druck zu setzen, damit sie ihre friedensfreundliche Haltung im Krieg ändern, heißt es in dem Schreiben. Ende Juli verschärfte die Ukraine ihre Sanktionen gegen den russischen Ölkonzern Lukoil und stoppte daraufhin die Lieferungen von russischem Rohöl über die Druschba-Pipeline in die Slowakei und nach Ungarn. Deutsch und Gál forderten die Europäische Kommission auf, die notwendigen Schritte zu unternehmen, damit die Ukraine die „inakzeptablen und ungesetzlichen“ Maßnahmen aufgibt, die die Energiesicherheit der Länder ernsthaft gefährdeten, denen es an alternativen Routen für den Ölbezug fehle. Gleichzeitig verstoße der Schritt auch gegen die Bestimmungen des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Ukraine über Transitlieferungen. In einer solchen Situation sollte die EU-Kommission die Interessen der Mitgliedstaaten „eigentlich“ schützen und „das Drittland zwingen, sich an das Gesetz zu halten“, heißt es in dem Schreiben. Die Schritte der Europäischen Kommission seien jedoch „unzureichend, ja sogar nachgiebig angesichts der Erpressung durch die Ukraine“ gewesen, hieß es.