Ungarn: Industrieproduktion im Juni um 8,2 Prozent gesunken

Die Produktion der ungarischen Industrie ist im Juni um 8,2 % gesunken, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Mittwoch mit. Bereinigt um die Anzahl der Arbeitstage ist die Produktion um 3,7 % gesunken. Im Juni 2024 gab es zwei Arbeitstage weniger als im gleichen Monat des Vorjahres – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Vergleich zum Vormonat sank die Produktion saison- und arbeitstäglich bereinigt um 0,5 %. Die Produktion ging in den meisten Zweigen des verarbeitenden Gewerbes zurück, mit Ausnahme der chemischen Produktion, der Holzverarbeitung und der Herstellung von Papiererzeugnissen, so das KSH. Zwischen Januar und Juni ging die Industrieproduktion im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 % zurück.

Der Staatssekretär für Industriepolitik und Technologie kommentierte die Daten mit den Worten, dass die vollständige Erholung der Industrie durch die kriegsbedingten Leiden der westlichen Industrien, die zu einer schwachen Nachfrage führten, behindert wurde. Gergely Fábián sagte, dass kriegsbedingte Ausgaben wie die Rüstungsindustrie und die Finanzierung von Hilfsgütern Ressourcen von der wirtschaftlichen Entwicklung abziehen, und fügte hinzu, dass der Krieg auch zu Unsicherheit führt und Investitionen zurückhält. In der Zwischenzeit blieben die Grundlagen der ungarischen Industrie stark, was sich im Wachstum der Reallöhne und des Einzelhandelssektors in 9 bzw. 6 aufeinanderfolgenden Monaten widerspiegelt, so Fábián in einer Erklärung. Um die Industrieproduktion anzukurbeln, fördert die Regierung die inländische Produktion mit Maßnahmen wie dem Baross Gábor Re-Industrialisierungsprogramm mit einer Kreditlinie von 1.200 Mrd. Forint (3 Mrd. EUR) und Kreditunterstützung für KMU, sagte er.