Niederländische Polizei hilft ungarischen Kollegen beim Sziget Festival

Die niederländische Polizei unterstützt ihre ungarischen Kollegen beim Sziget-Festival, sagte ein Sprecher des Budapester Polizeipräsidiums am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Niederländische Beamte dürfen nicht unabhängig handeln, sondern helfen der ungarischen Polizei vor allem bei der Kommunikation, sagte Soma Csécsi auf einer Pressekonferenz. Eine große Anzahl niederländischer Besucher hält sich in Budapest auf, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Auf dem Festivalgelände wurde eine Präventionsstelle eingerichtet, die vor allem Menschen helfen soll, die ihre offiziellen Dokumente verloren haben, sagte er. Auch Polizisten in Zivil seien im Einsatz, um kriminelle Aktivitäten zu verhindern und Straftäter festzunehmen, fügte er hinzu.