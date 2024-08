Gespräche über die Beziehungen zwischen den USA und Ungarn

Levente Magyar, Staatssekretär des Außenministeriums, hat in Washington, DC, mit dem stellvertretenden nationalen Sicherheitsberater der USA für europäische Angelegenheiten über die Zukunft der bilateralen Beziehungen gesprochen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Gespräche fanden im Rahmen einer Reihe von Gesprächen statt, die darauf abzielen, „alle Themen in den Beziehungen zwischen Ungarn und den USA zu erörtern, die uns einer Einigung näher bringen könnten, oder zu erklären, dass es eine Meinungsverschiedenheit gibt, denn selbst das ist ein Schritt nach vorn gegenüber der totalen Funkstille“, sagte Magyar und fügte hinzu, dass trotz der Meinungsverschiedenheiten beide Parteien Frieden in der Ukraine und im Nahen Osten anstrebten. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Ukraine und die unterschiedlichen Auffassungen darüber, wie der Frieden gesichert werden kann, so Magyar. Die USA sähen die Lösung darin, die militärische Unterstützung für die Ukraine voranzutreiben „und den Krieg zu finanzieren“, während Ungarn daran arbeite, die Front so weit wie möglich von seinen Grenzen fernzuhalten, sagte er. „Wir glauben, dass der Weg dorthin über einen Waffenstillstand und möglichst baldige Friedensgespräche führt.“ Die Beamten sprachen auch über die Beziehungen Ungarns zu China, einem Land, das die USA als globalen Konkurrenten betrachten, während Ungarn sich auf die wirtschaftlichen Vorteile chinesischer Investitionen und wirtschaftlicher Zusammenarbeit konzentriert, sagte er. „Die Regierung hört auf den Standpunkt der USA, wird aber ihre Außenpolitik entsprechend den ungarischen Interessen gestalten.“