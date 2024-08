Gulyás nimmt an der Grundsteinlegung für Flex teil

Gergely Gulyás, der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten, nahm an der Grundsteinlegung für ein neues Werk des Automobilzulieferers Flex in Zalaegerszeg im Südwesten Ungarns teil – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Er wies auf die Schlüsselrolle von Forschung und Entwicklung bei neuen Investitionsprojekten hin und argumentierte, dass die ungarische Wirtschaft nicht länger von Montagewerken abhängig sei. Er wies auch auf die wichtige Rolle von Universitäten und Forschungsinstituten in Zalaegerszeg hin. Das neue 36-Milliarden-Forint-Projekt von Flex wird von der Regierung mit bis zu 20 % unterstützt und schafft 210 neue Arbeitsplätze, sagte er und fügte hinzu, dass Flex bereits 10.000 Menschen an seinen 7 Produktionsstandorten im ganzen Land beschäftigt. „Das Land und Zalaegerszeg werden deutlich mehr davon profitieren, als es uns kostet“, fügte der Minister hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Vizepräsidentin von Flex, Ágota Péter, sagte, ihr Unternehmen beschäftige derzeit 140.000 Menschen in 30 Ländern und erwirtschafte allein in Ungarn einen Jahresumsatz von 1,8 Milliarden Euro. In den letzten 8 Jahren hat Flex 150 Millionen US-Dollar in Zalaegerszeg investiert und die Stadt damit zum Zentrum der Automobilproduktion des Unternehmens in Europa gemacht, fügte sie hinzu.