Palkovics weiht neue Entwicklungen im Forschungszentrum ZalaZone ein

Ungarn hat alles in seiner Macht Stehende getan, um seine Wirtschaft und insbesondere seine Innovationskapazität zu stärken, sagte László Palkovics, der Minister für Technologie und Innovation, am Freitag bei der Einweihung neuer Forschungseinrichtungen im Forschungs- und Technologiezentrum ZalaZone – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Palkovics sagte bei der Veranstaltung am Stadtrand von Zalaegerszeg, im Südwesten Ungarns, dass die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Hochschulen und Bildungswesen sowie der Regierung und den lokalen Behörden zu einem „Weltklasse-Umfeld für Forschungsinstitute“ geführt habe. Der Bürgermeister von Zalaegerszeg, Zoltán Balaicz, sagte, das „Ökosystem, das am Rande der Stadt aufgebaut wurde, umfasst industrielle Produktion, Forschung und Entwicklung sowie einen Hintergrund an akademischem [Wissen] und Dienstleistungen. Dank all dieser Faktoren ist Zalaegerszeg in der Lage, schwierige Zeiten leichter zu überstehen als andere“, sagte er.

András Háry, CEO von ZalaZone, wies darauf hin, dass das Hauptgebäude des Forschungszentrums 2019 eingeweiht wurde. Seitdem sind eine Teststrecke für autonome Fahrzeuge, ein Rheinmetall-Werk für Armeefahrzeuge und andere Entwicklungen, die Bildung und Dienstleistungen beherbergen, hinzugekommen, sagte er.