Fidesz fordert EU-Maßnahmen gegen ukrainische Erpressung

Tamás Deutsch, der Leiter der Delegation des regierenden Fidesz im Europaparlament, hat die Europäische Kommission aufgefordert, „sofortige Schritte gegen die Erpressung Ungarns und der Slowakei durch die Ukraine“ zu unternehmen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisierte Deutsch am Freitag die „Untätigkeit“ der Europäischen Kommission in Bezug auf die ukrainischen Beschränkungen des Transits von russischem Rohöl nach Ungarn und in die Slowakei und betonte, die Ukraine betreibe „Erpressung“ und verstoße gegen ihr Assoziierungsabkommen mit der EU. Deutsch wies darauf hin, dass die Fidesz-Fraktion des Europäischen Parlaments ein Schreiben an die Europäische Kommission gerichtet habe, in dem sie diese auffordere, in dieser Angelegenheit tätig zu werden. Die Entscheidung der Ukraine, die Rohöllieferungen an zwei EU-Mitgliedstaaten einzuschränken, sei „beispiellos“, da sie deren Energiesicherheit ernsthaft gefährde. Er sagte, die Ukraine habe deutlich gemacht, dass es ihr Ziel sei, die Slowakei und Ungarn zu erpressen, um sie dazu zu bringen, ihre friedensfreundliche Haltung zu ändern und sich der „Pro-Kriegs-Koalition anzuschließen, die die Ausweitung des russisch-ukrainischen Krieges mit Geld, Waffen und politischem Beistand unterstützt“. Deutsch sagte, es sei „offensichtlich“, dass die Ukraine „sogar die Frage der Energiesicherheit ignorieren würde, wenn es ihren politischen Zielen dient“.