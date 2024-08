Fürjes: Ungarns Olympia-Team hat sich in Paris behauptet

Das ungarische Team bei den Olympischen Spielen in Paris hat sich „in einem harten Wettbewerb behauptet“, sagte Balazs Fürjes, das ungarische Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees, am Sonntag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ungarischen Athleten haben sechs Gold-, sieben Silber- und sechs Bronzemedaillen gewonnen und liegen damit auf Platz 14, sagte Fürjes am letzten Tag der Spiele dem Nachrichtensender M1. Fürjes würdigte die Leistung der Mannschaft und dankte den Fans für ihre Unterstützung in Paris. Auch wenn das Team nicht so viele Goldmedaillen wie früher in Sportarten wie Kanu und Kajak, Wasserball oder Ringen gewonnen habe, habe es doch auch „Überraschungen“ gegeben, etwa im Taekwondo, sagte er.

In Anbetracht der Aufregung über die Eröffnungszeremonie sagte Fürjes, die Veranstaltung hätte „frei von Beleidigungen“ sein und „gegenseitigen Respekt als Grundwert“ berücksichtigen müssen. Fürjes sagte, er werde eine Überprüfung der Regeln zur Chancengleichheit für weibliche Athleten in die Wege leiten, um sicherzustellen, dass Wettbewerber „mit männlichen Chromosomen“ nicht mit Frauen konkurrieren könnten, „wie es im Frauenboxen geschehen ist“.

Fürjes sagte, er sei zuversichtlich, dass Ungarn eine ähnliche olympische Veranstaltung wie in Paris ausrichten könne. „Es würde eine enorme Anstrengung erfordern, aber das Wichtigste wäre die notwendige Solidarität, weshalb ich ein wenig skeptisch bin“, fügte er hinzu. Er sagte, dass eine „volle Übereinstimmung“ zwischen dem Ungarischen Olympischen Komitee, dem Bürgermeister und dem Stadtrat von Budapest, den politischen Parteien, der Regierung oder der Nation im Allgemeinen „noch nicht erkennbar“ sei. „Wenn sie sich zusammentun und ihre Differenzen in dieser Frage beiseite legen könnten, könnte eine Einigung erzielt werden und wir hätten eine Chance, die Olympischen Spiele in Ungarn auszurichten“, sagte er.