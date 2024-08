Szijjártó: Ungarn ist eine sportliche Weltmacht

Ungarn bleibt eine „sportliche Weltmacht“, erklärte der Außenminister nach dem Ende der Olympischen Spiele in Paris – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Als Land mit der 95. größten Bevölkerung der Welt habe Ungarn bei den Olympischen Spielen in Paris den 14. Platz belegt, stellte Péter Szijjártó auf Facebook fest und fügte hinzu, dass Ungarn in Bezug auf die Anzahl der in Paris gewonnenen Medaillen den sechsten Platz in Europa und den ersten Platz unter den mitteleuropäischen Ländern belege, wobei er hinzufügte, dass „Länder, die viel größer … reicher und stärker sind, weit zurückliegen“. Szijjártó sagte auch, dass die ersten 10-12 Plätze bei den Olympischen Spielen „normalerweise von den größten und stärksten Ländern der Welt belegt werden … den G7, China, Korea und Australien – und natürlich Russland, wenn sie teilnehmen dürfen“. „Wir haben in diesem Wettbewerb zusammen mit Neuseeland, Usbekistan und Spanien die Nase vorn.“ Szijjártó wies darauf hin, dass Ungarn eines von fünfzehn Ländern ist, die mindestens fünf Goldmedaillen gewonnen haben. „Ruhm auf allen Ebenen“, sagte er und dankte allen ungarischen Athleten und Trainern dafür, dass sie dem Land erneut zu „dieser glorreichen Leistung“ verholfen haben. Ungarn gewann 6 Gold-, 7 Silber- und 6 Bronzemedaillen und belegte damit im Medaillenspiegel Platz 14 gegenüber Platz 15 in Tokio.