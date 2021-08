Sport in Ungarn – Die beliebtesten Sportarten in Ungarn

Wer in Ungarn nach Sportmöglichkeiten sucht wird schnell fündig. Kaum ein anderes Land dieser Größenordnung ist so sportbegeistert wie Ungarn. Das zeigt sich auch in den Ergebnissen von Wettkämpfen wie zum Beispiel den Olympischen Spielen. Dort zeigen sich die Ungarn seit jeher mit einem starken Medaillenspiegel. Als Athlet in diesem sportbegeistertem Land wird man früh im Spitzensport gefördert.

Welche Sportarten kann man diesen Sommer in Ungarn machen?

Bereits als Privatpersonen hat man viele Möglichkeiten Sport zu treiben. Ganz besondere landestypische Sportarten sucht man hierbei in Ungarn vergebens. Stattdessen herrscht eine allgemeine Sportbegeisterung vor. Den Reitsport könnte man vielleicht historisch als landestypisch bezeichnen. In der Beliebtheit ist er jedoch abgeschlagen hinter Fussball und Badminton. Diese gehören zu den beliebten Ballsportarten, welche sich im Sommer anbieten. Aber auch Segeln und Schwimmen bieten sich in den zahlreichen Seen und Flüssen an. In den letzten Jahren erfreut sich das Kanu und Kajak fahren größter Beliebtheit. Bereits 2011 war Ungarn Veranstalter der Kanu Weltmeisterschaft.

In der näheren Umgebung von Budapest befinden sich zahlreiche offiziell betreute Badeseen zum Schwimmen. Die Schwimmer werden hier mit einem gastronomischen Angebot, Duschen und Umkleiden gelockt. Im Sommer erfreuen sich die Badeseen größter Beliebtheit und der ein oder andere schöne Strandtag lässt sich dort verbringen. Mittlerweile sind Schwimmwettkämpfe auch große Breitensport Ereignisse.

Wasserwanderungen mit dem Segelboot liegen aktuell absolut im Trend. Wer kein eigenes Segelboot hat kann sich an zahlreichen Seen selber eines chartern – die entsprechenden Scheine und Papiere vorausgesetzt.

Was sind die beliebtesten Sportarten in Ungarn?

Der populärste Sport ist und bleibt der Fussball. Ungarn stand bereits mehrfach im Finale einer Fussballweltmeisterschaft. Gewonnen haben die Ungarn allerdings noch nie. Ähnlich wie bei den Engländern erfreut sich das wetten mit bwin größter Beliebtheit. Wer bei einem Fussballspiel wettet, fühlt sich einfach noch involvierter und hat noch mehr Freude an einem Sieg von seinem Favoriten.

Neben dem Fussball gibt der Allzeit Medaillenspiegel (externer Link) der Olympischen Spiele Aufschluss auf die Stärken Ungarns. An der Spitze liegt Fechten, gefolgt von Schwimmen, Ringen Turnen und Kanu. In diesen Kategorien hat Ungarn die meisten Goldmedaillen ihrer Geschichte gesammelt.

Nationale und Internationale Wettkämpfe in Ungarn

Ungarn ist regelmäßig Austragungsort von Wettkämpfen und Meisterschaften. Ein Beispiel war die Kanuweltmeisterschaft 2011. Mit der Europameisterschaft 2021 trägt Ungarn erstmals selber mit eine Europameisterschaft aus. Budapest ist dabei die einzige Spielstätte gewesen, bei der trotz der Covid 19 Pandemie eine 100 % Auslastung möglich sein konnte. Die Ungarn waren von der Europameisterschaft sehr begeistert.

Die Ungarische Nationalmannschaft auf der Europameisterschaft

Auch wenn Ungarn weder eine Fussballweltmeisterschaft noch eine Fussballeuropameisterschaft gewonnen hat, so hat die Mannschaft aus dem kleinen Staat doch mit sehr starken Ergebnissen überzeugt. Das starke Spiel in der Europameisterschaft 2021 in München gegen die deutsche Nationalmannschaft wird uns allen wohl noch länger in Erinnerung bleiben. Die Ungarn zeichnen sich beim Fussball durch eine hohe Kampfbereitschaft aus. Quotentechnisch lag die Wettquote auf einen Sieg der Europameisterschaft 2021 für Ungarn bei 1001, im Vergleich dazu lag sie beim Favoriten Frankreich bei 6.

Es zeigt sich: Ungarn ist sportbegeistert und motiviert, im Fussball liegt trotz der großen Beliebtheit auf internationaler Ebene nicht die Stärke.