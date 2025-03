Wärmerekord in der Morgendämmerung am Montag gebrochen

Der nationale Wärmerekord in der Morgendämmerung wurde am Montagmorgen gebrochen, als die Temperatur in Koroncó, im Nordwesten Ungarns, 12,6 Grad Celsius erreichte, so der nationale Wetterdienst HungaroMet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der bisherige Rekord von 12,0 Grad Celsius wurde 1972 in Pécs, in Südungarn, gemessen, so HungaroMet am Dienstag.