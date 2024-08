Dienstag durchschnittlich 8 Grad Celsius wärmer als üblich

Am Dienstag war es im Durchschnitt 8 Grad Celsius heißer als sonst an diesem Tag, an manchen Orten sogar 10-11 Grad Celsius heißer, so der Wetterdienst HungaroMet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

HungaroMet teilte auf Facebook mit, dass in den Morgenstunden des Dienstags an mehreren Orten in Südungarn rund 35 Grad gemessen wurden. Die heißeste Temperatur wurde am Dienstag mit 40,7 Grad in Kelebia gemessen, was einen Rekord darstellt. In der Nacht sank die Temperatur in der Stadt Pécs nicht unter 27 Grad. Nur im Nordosten Ungarns war die Temperatur am Morgen kühler.