Mehr als 11.000 ukrainische Kinder machen Ferien in Ungarn

Mehr als 11.000 ukrainische Kinder haben seit Beginn des Krieges vor zweieinhalb Jahren die Möglichkeit erhalten, ihre Ferien in Ungarn zu verbringen, vor allem dank Wohltätigkeitsorganisationen, so der für die Beziehungen zu den Kirchen und ethnischen Minderheiten zuständige Staatssekretär – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Miklós Soltész, der auch Vorsitzender des Nationalen Rates für die Koordinierung der humanitären Hilfe ist, besuchte ein Lager in Gyenesdiás am Balaton, das für ukrainische Kinder eingerichtet wurde, die während des Krieges ihre Eltern verloren haben. Insgesamt haben 11.400 Kinder ihre Ferien in Ungarn verbracht, davon mehr als 4.000 in diesem Jahr. Ungarn habe sich „weit über das übliche Maß hinaus“ bemüht, um denjenigen zu helfen, die unter dem Krieg gelitten haben. Statt mit Waffen, Munition und Soldaten zu helfen, habe man „mit allen Mitteln auf die Schaffung von Frieden hingearbeitet“, so Soltész.