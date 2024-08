Staatsanwaltschaft: Budapester Bezirksbürgermeister wegen Korruptionsvorwürfen in Haft

Der Bürgermeister des 3. Bezirks von Budapest, László Kiss, ein weiterer Gemeinderat und ein ehemaliger Angestellter des Bürgermeisteramtes wurden im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen in Haft genommen, teilte die Zentrale Ermittlungsbehörde der Oberstaatsanwaltschaft mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Generalstaatsanwaltschaft hat im Rahmen der laufenden Ermittlungen fünf weitere Personen als Verdächtige befragt, von denen drei in Haft genommen wurden, heißt es in der Erklärung. Die Behörde führte am Mittwoch eine koordinierte Operation im Zusammenhang mit dem Fall durch, bei der Liegenschaften der Stadtverwaltung und Unternehmen, die der Stadtverwaltung gehören, durchsucht und Dokumente beschlagnahmt wurden. Kiss wird verdächtigt, nach seiner Wahl zum Bürgermeister im Jahr 2019 mit einem Unternehmen, das einem seiner Bekannten gehört, regelmäßige Geschäfte abgewickelt zu haben, in deren Folge er und mehrere Mitarbeiter des Gemeinderats Schmiergelder erhielten. Der Gemeinderat soll überteuerte und fiktive Verträge unterzeichnet haben, um die Bestechungsgelder zu verschleiern, heißt es weiter. Die Untersuchungshaft des stellvertretenden Bürgermeisters, der in diesem Fall bereits als Verdächtiger verhört wurde, wurde bis zum 20. Oktober verlängert.