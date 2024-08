Verleihung staatlicher Auszeichnungen anlässlich des Nationalfeiertags am 20. August

Anlässlich des ungarischen Nationalfeiertags am 20. August überreichte Energieminister Csaba Lantos am Donnerstag staatliche Auszeichnungen an Wissenschaftler, Akademiker und Führungskräfte aus der Wirtschaft – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Festrede sagte Lantos, der 20. August stehe für eine „erfolgreiche Nationenbildung, die Gefahren mit Mut, weiser Voraussicht und Vertrauen in die Zukunft begegnet“. „Die Herausforderungen sind nicht kleiner und die Kämpfe nicht leichter geworden“, sagte der Minister. Der Schwerpunkt der Weltwirtschaft verlagere sich immer schneller und Europa werde zurückfallen, wenn es nicht alles tue, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Lantos sagte, das Energieministerium stehe „an vorderster Front“, und seine Arbeit wirke sich unmittelbar darauf aus, wie Ungarn die derzeitigen Schwierigkeiten überwinden und seinen Platz in der sich wandelnden Weltwirtschaft finden werde. Den Preisträgern wurden das Kommandeurskreuz mit Stern, das Offizierskreuz und das Ritterkreuz des Ungarischen Verdienstordens sowie das Ungarische Goldene Verdienstkreuz, das Ungarische Silberne Verdienstkreuz und ministerielle Verdiensturkunden überreicht.