Staatsanwaltschaft ermittelt gegen weitere 9 Personen im Fall der Bestechung bei EU-Ausschreibungen

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen neun Personen wegen des Verdachts der Bestechung im Zusammenhang mit EU-Ausschreibungen, womit sich die Gesamtzahl der Verdächtigen auf 34 erhöht, teilte die Zentrale Ermittlungsbehörde am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im vergangenen April hatten die Ermittler der Staatsanwaltschaft 18 Personen verhört, die der Korruption im Zusammenhang mit Ausschreibungen verdächtigt wurden, bei denen Mittel aus dem ungarischen Staatshaushalt und der Europäischen Union im Rahmen des operationellen Programms für wirtschaftliche Entwicklung und Innovation (GINOP) eingesetzt wurden; die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte außerdem unrechtmäßig erworbene Vermögenswerte.

Am 2. März führten die Behörden an 17 Orten im ganzen Land weitere Razzien bei Firmensitzen und anderen Orten durch, bei denen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen vorgenommen wurden. Diese Razzien erfolgten auch im Zusammenhang mit Anträgen, die im Rahmen des Förderprogramms für die Gesundheitsbranche gestellt wurden, wobei 400 Millionen Forint (1,1 Mio. EUR) als Mindestförderung vorgesehen waren, heißt es in der Erklärung. Von den Bestechungsfällen sind neun Beamte und 11 weitere Personen betroffen. Im April letzten Jahres untersuchte die Staatsanwaltschaft Bestechungsfälle im Zusammenhang mit Ausschreibungsanträgen in Höhe von zehn Milliarden Forint. Drei Mitarbeiter des Finanzministeriums wurden verdächtigt, Bestechungsgelder und andere Straftaten angenommen zu haben. Gergely Gulyás, der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten, sagte damals, dass der ranghöchste Verdächtige ein Abteilungsleiter im Büro des Ministerpräsidenten sei, der mit der Bewertung von Anträgen befasst war, der jedoch eines geringfügigen Betrugs verdächtigt worden sei.