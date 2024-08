McDonald’s am Nyugati-Platz nach 1,8 Milliarden Forint Umbau wiedereröffnet

Ein stark frequentiertes McDonald’s in einem denkmalgeschützten Gebäude am Budapester Nyugati-Platz wird nach einer 1,8 Mrd. Forint (4,5 Mio. EUR) teuren Renovierung wiedereröffnet, teilte Progress Étteremhálózat, der Betreiber der Schnellrestaurants in Ungarn, am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Restaurant, das jährlich mehrere hunderttausend Gäste anzieht, war mehr als sechs Monate lang geschlossen. Es wurde erweitert und bietet nun Platz für über 280 Gäste. Der ungarische Innenarchitekt Géza Sass gestaltete das Innere des Restaurants nach einem Entwurf des australischen Studios Landini um. Der Generalunternehmer für das Projekt war Market Építő. Die Zahl der Mitarbeiter im Restaurant am Nyugati-Platz ist durch die Erweiterung von 168 auf 218 gestiegen, so Progress Étteremhálózat gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. In Ungarn gibt es 113 McDonald’s-Restaurants. Progress Étteremhálózat hatte im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von 91,0 Milliarden Forint, wie aus öffentlichen Aufzeichnungen hervorgeht.