Anbaufläche für Melonen in Ungarn wächst kontinuierlich

Ende Juli haben das Landwirtschaftsministerium und das Agrar-Marketingzentrum AMC eine Kampagne gestartet, um auf die hervorragende Qualität ungarischer Melonen und deren vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Auf der Pressekonferenz zur Kampagne wies Staatssekretär Zsolt Feldman darauf hin, dass die Anbaufläche für Melonen in Ungarn kontinuierlich wächst und diese 2024 mit 3.665 Hektar um 30 Prozent größer ist als im Vorjahr. Er betonte, dass die ungarischen Melonenzüchter auch dank der in den letzten Jahren durchgeführten technologischen Verbesserungen ein qualitativ hochwertiges und gut marktfähiges Produkt erzeugen. „Im Rahmen des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums haben etwa 7 Tausend Gartenbaubetriebe insgesamt 190 Milliarden Forint an Subventionen erhalten und führten Entwicklungen mit einem Investvolumen von 380 Milliarden Forint durch. Ein neues Programm zur Förderung des Gartenbaus wird am 24. September gestartet.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Péter Ondré, Geschäftsführer des AMC, sagte, dass die diesjährige Kampagne zur Förderung des Melonenkonsums unter dem Motto „Sommer, Melone, mein Stück” steht. Im Rahmen dessen werden an verschiedenen Orten des Landes Verkostungen durchgeführt und es wird auch in den sozialen Medien viel Werbung gemacht. Die heimische Melonensaison dauert in der Regel von Ende Juni bis Mitte September.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mátyás Göcző sagte als Präsident des Ungarischen Melonenzüchterverbands, dass die Melonensaison in diesem Jahr früher begonnen hat und dass sie dank moderner Technologie im September noch verlängert werden kann. Er berichtete, dass der durchschnittliche Melonenkonsum in Ungarn seit 2010 um 4,5 Kilogramm gestiegen ist und derzeit bei 10-12 Kilogramm pro Person pro Jahr liegt. Einen großen Anteil am Melonenumsatz haben die Touristen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ein Stück gekühlte Wassermelone oder ein feines Getränk mit Melonenstücken sind in der sommerlichen Hitze ein besonderer Genuss. Melonen schmecken leicht süß, sie lassen sich dank ihres frischen milden Geschmacks gut mit Käse und anderen würzigen Zutaten verspeisen. Wassermelonen bestehen zu etwa 95 Prozent aus Wasser, enthalten aber auch Vitamin C, A und B6 sowie Eisen, Betacarotin und Citrullin – eine wahre Gesundheitsbombe.