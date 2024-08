Sulyok: Beziehungen zwischen Ungarn und Deutschland sind entscheidend

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn sind sowohl im Hinblick auf ihr Bündnis als auch aus strategischer Sicht von größter Bedeutung, sagte Präsident Tamás Sulyok nach Gesprächen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich des 35. Jahrestages des Paneuropäischen Picknicks in Sopron (Westungarn) am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sulyok sagte, es gebe zwar Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Ländern in bestimmten Fragen, aber „wir Präsidenten haben die Pflicht, diese zu überwinden“. Er sei sich sicher, dass ein ehrlicher Dialog und ein auf gegenseitigem Respekt basierender Ansatz es Ungarn und Deutschland ermöglichen, ihre Beziehungen nicht nur zu erhalten, sondern auch zu stärken. Der Präsident bezeichnete das Paneuropäische Picknick als ein einschneidendes Ereignis in der europäischen Geschichte, „quasi das trojanische Pferd der deutschen Wiedervereinigung“.

Er dankte den Organisatoren und Teilnehmern des Picknicks und sagte, dass Ungarn und Deutschland ihrem Beispiel folgen und sich auf das konzentrieren sollten, was sie eint. Sulyok sagte, er und Steinmeier seien sich einig, dass die beiden Länder einander als wichtige politische und wirtschaftliche Partner betrachteten und in den meisten europäischen Fragen Verbündete seien. „Der Erhalt und die Stärkung unserer freundschaftlichen Beziehungen ist unser gemeinsames Ziel“, fügte er hinzu. Sulyok sagte, dass deutsche Unternehmen die aktivste Investorengruppe in Ungarn seien und ihre Aktivitäten im Land kontinuierlich ausbauen würden. Er lobte die Zusammenarbeit zwischen ihren Institutionen in den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation und fügte hinzu, dass sowohl Ungarn als auch Deutschland die nationalen Minderheitengemeinschaften des jeweils anderen Landes als starkes Bindeglied zwischen ihren beiden Ländern betrachten. In Budapest befindet sich die einzige deutschsprachige Universität außerhalb des deutschsprachigen Raums, sagte er. Sulyok sagte auch, dass die unterschiedlichen Meinungen über Europa „uns vereinen, anstatt uns zu trennen“.

Steinmeier begrüßte, dass der Jahrestag des Paneuropäischen Picknicks in Sopron begangen wird. Dieses Ereignis habe nicht nur zur Wiedervereinigung Deutschlands geführt, sondern auch die Teilung Europas überwunden und zu einem Europa ohne Grenzen beigetragen. Steinmeier hob die Verantwortung Ungarns als Inhaber der EU-Ratspräsidentschaft hervor, insbesondere vor dem Hintergrund des russisch-ukrainischen Krieges. Er unterstrich die Rolle Ungarns bei der Stärkung der Einheit der EU und bezeichnete sie als Schlüssel zur Stärke Europas. Steinmeier sagte, dass er und Sulyok die bilateralen Beziehungen das nächste Mal im Oktober in Krakau besprechen werden und dass er seinen ungarischen Amtskollegen auch nach Berlin eingeladen hat.