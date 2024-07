Szijjártó: Bulgarien bietet Ungarn Hilfe an

Bulgarien hat Ungarn angeboten, ihm bei der Bewältigung der Schwierigkeiten zu helfen, die durch das von der Ukraine verhängte Transitverbot für das Öl der russischen Lukoil entstanden sind, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Mittwoch in Bukarest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach Gesprächen mit dem bulgarischen Energieminister Wladimir Malinow sagte Szijjártó, man habe die Situation geprüft, die durch die „inakzeptable“ Maßnahme der Ukraine entstanden sei, die den Erdöltransit von Lukoil nach Ungarn und in die Slowakei unmöglich mache. „Die Ukraine gefährdet damit nicht nur die Energiesicherheit Ungarns und der Slowakei, sondern verstößt auch gegen das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine“, sagte Szijjártó laut einer Erklärung des Ministeriums. In der Zwischenzeit sagte er, dass der handelspolitische Ausschuss der EU, der das Thema diskutieren soll, am Mittwoch in Brüssel zusammengekommen sei.

„Es ist klar, dass einige EU-Mitgliedsstaaten weiterhin eine politische Haltung vertreten, und trotz der Tatsache, dass der von der Ukraine unternommene Schritt offensichtlich die Sicherheit der Energieversorgung Ungarns und der Slowakei sowie das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine verletzt, versuchen sie, die Ukraine zu verteidigen und kümmern sich offensichtlich nicht um die interne Solidarität der Europäischen Union“, sagte Szijjártó. „Wir werden sehen, wann die Europäische Kommission ihren Standpunkt formuliert und die Konsultation zwischen der Europäischen Union und der Ukraine einberuft, von der wir erwarten, dass sie zur Aufhebung des Transitverbots für Lukoil-Öl durch die Ukraine führt“, fügte er hinzu.

Szijjártó wies darauf hin, dass ein erheblicher Teil der ungarischen Erdgaslieferungen über Bulgarien abgewickelt wird und dass das Land zu den zuverlässigsten in der Region gehört. Im vergangenen Jahr habe Ungarn 5,6 Milliarden Kubikmeter Erdgas über Bulgarien erhalten, in diesem Jahr seien es bisher 3,9 Milliarden Kubikmeter gewesen, sagte er. „Bulgarien respektiert alle seine Verpflichtungen als Transitland“, sagte er. Szijjártó sagte, sein bulgarischer Partner habe Ungarn seine Hilfe im Zusammenhang mit der Situation angeboten, die nach dem ukrainischen Verbot entstanden sei. „Obwohl es keine direkte Rohöllieferverbindung, d.h. eine Pipeline, zwischen den beiden Ländern gibt, sagte er, dass sie in der Lage seien, weitere Ölmengen nach Ungarn zu liefern, falls wir diese benötigten“, so Szijjártó. „Diese Art von Hilfe ist eine weitere nette und freundliche Geste Bulgariens.“