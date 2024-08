Wiederaufnahme des Betriebs im Bahnhof Keleti nach Entgleisung

Der Zugverkehr im Budapester Bahnhof Keleti sollte am frühen Dienstag wieder aufgenommen werden, nachdem eine Entgleisung den Verkehr zum Erliegen gebracht hatte, teilte Mávinform in der Nacht zum Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Züge aus dem Osten und Südosten des Landes sollten am frühen Morgen wieder ankommen. Züge aus dem Westen und Südwesten sollten bis 9 Uhr zum Bahnhof Kelenföld umgeleitet werden. Es wird erwartet, dass der volle Betrieb auf diesen Strecken allmählich wieder aufgenommen wird und bestimmte Züge an anderen Budapester Bahnhöfen ankommen und von dort abfahren, so Mávinform. Der Betrieb im Bahnhof Keleti wurde ausgesetzt, nachdem am Sonntagabend fünf Waggons eines InterCity-Zugs aus Cluj-Napoca (Kolozsvár) entgleist waren. János Lázár, der Minister für Bau und Verkehr, sagte später am Dienstag, dass der Zugverkehr am Bahnhof Keleti wieder aufgenommen wurde. In einem Facebook-Post dankte Lazar den Bahnmitarbeitern für ihre Arbeit zur Wiederherstellung des Betriebs und den Fahrgästen für ihre Geduld und ihr Verständnis.