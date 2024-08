InterCity entgleist, Verkehr im Bahnhof Keleti eingestellt

Nach der Entgleisung eines InterCity-Zuges aus Cluj-Napoca (Kolozsvár) wurde der gesamte Zugverkehr im Budapester Bahnhof Keleti eingestellt, teilte Mávinform mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Am Sonntagabend entgleisten fünf Waggons und blockierten die in den Bahnhof führenden Gleise, wie Mávinform auf seiner Website mitteilte. Die internationalen Züge wurden zum Bahnhof Kelenföld umgeleitet, und die Reisenden sollten sich auf Verspätungen einstellen. Es wird erwartet, dass der Zugverkehr im Bahnhof am Dienstagmorgen wieder aufgenommen wird, sagte der Vorstandsvorsitzende der MÁV, Zoltán Pafféri, auf einer Pressekonferenz und fügte hinzu, dass es bei dem Unfall keine Verletzten gegeben habe. Vor der Wiederaufnahme des Bahnhofsbetriebs werden die Schäden begutachtet und die Unfallursache untersucht, so Pafféri.