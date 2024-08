Brüssel verfolge eine „unverantwortliche“ Migrationspolitik, „aber Ungarn ist derjenige, der bestraft wird“, sagte Barna Pál Zsigmond, Staatssekretär im Ministerium für europäische Angelegenheiten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In Bezug auf die jüngsten Messerattacken in Deutschland, die von Migranten verübt wurden, sagte Zsigmond dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender M1, dass er einer parlamentarischen Delegation aus Nordrhein-Westfalen sein Beileid zu den jüngsten tödlichen Messerstechereien in Solingen ausgesprochen habe. Der Staatssekretär sagte, die EU müsse gegen illegale Einwanderung vorgehen, da diese Art von Angriffen in westeuropäischen Großstädten immer häufiger vorkomme. Er fügte jedoch hinzu, dass die westeuropäischen Länder nur 22 % ihrer Abschiebebeschlüsse umsetzen könnten, „und in Deutschland erlauben die linksliberalen Mainstream-Medien nicht einmal, dass darüber diskutiert wird“.

Das ungarische Modell hingegen sei effektiv, da es die Prüfung von Asylanträgen außerhalb der Grenze, einen effektiven Grenzschutz und ein entschlossenes Vorgehen gegen Schlepper vorsehe. Auch Abschiebebeschlüsse müssten durchgesetzt werden, und Hilfe müsse dort geleistet werden, wo sie gebraucht werde. Ungarn habe gemäß seinen Verpflichtungen als Mitglied des Schengen-Raums mehr als 2 Milliarden Euro für den Grenzschutz ausgegeben.